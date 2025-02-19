Yaşam

Adilcevaz’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde hastaneye gitmek isteyen şahısların içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adilcevaz’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyü yolunda meydana geldi. C.E. yönetimindeki 26 AN 432 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

ADİLCEVAZ'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen araç sürücüsü C.E. ile yanında bulunan S.G., B.G., S.B. ve H.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.