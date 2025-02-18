Yetkisiz çakar takan sürücü para cezasından kaçamadı: Aracı trafikten men edildi!

Mersin Tarsus Otoyolu'nda trafik denetimi yapan İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı çalışmada çakar takan bir sürücüyü durdurarak, 138 bin TL para cezası kesti. Ekipler, şahsın aracını ise 30 gün süre ile trafikten men etti.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:26

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İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarmasına bağlı ekipler, rutin denetim yaptığı sırada bir sürücünün çakar taktığını tespit etti. Denetimde ön panjur kısmında çakar lamba takılı bir araç durdurularak, yapılan inceleme ve denetimde otomobilde yetkisiz olarak çakar lamba takıldığı gözlendi. Bunun üzerine araç 30 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne 138 bin 172 TL ceza kesildi.

Ekiplerin trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

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