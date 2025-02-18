Yaşam

Yalova'daki tersanede tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Tersanesi'nde bulunan "Cemal Reis" isimli geminin içinde gerçekleştirilen tamirat sırasında şalama tüpünde patlama sonucu 4 işçi yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yalova'daki tersanede tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hersek Tersanesi'nde bulunan "Cemal Reis" isimli geminin içinde gerçekleştirilen tamirat sırasında şalama tüpünde patlama yaşandı.

Patlamada tersane işçileri H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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