İstanbullu trafikte kaldı! Yağmur sonrası harita kıpkırmızı...

Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:03

TEM Otoyolu 'nda Ataşehir ile Sancaktepe mevkileri arasında trafik yavaş seyrederken Şile Yolu'ndaki yoğunluk Ümraniye'den Altunizade'ye kadar uzuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun her iki yönünde trafik Kadıköy ve Kartal arasında ağır ilerliyor.

İstanbul 'da, haftanın ikinci iş günü yağmurun da etkisiyle oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor. Megakentte yağış etkisini sürdürürken sabah mesai saatinin başlamasıyla ana arterler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik kilitlendi (AA)

KÖPRÜLERDE SIKIŞIKLIK VAR

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli girişindeki trafik de Göztepe'ye kadar uzuyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

TOPLU TAŞIMAYA AKIN

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk yaşanıyor.