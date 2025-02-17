Taş ocağında 30 büyükbaş hayvan telef olmuş halde bulundu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki bir taş ocağında 30 büyükbaş hayvan telef olmuş halde bulundu. Yaşanan olayda hayvanların ölüm nedeni henüz bilinmezken, büyükbaş hayvanları bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:44

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Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören köyü yakınlarındaki bir taş ocağında telef olmuş büyükbaş hayvanları görenler, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

HAYVANLAR İMHA EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kulak küpeleri olmayan telef olmuş 30 büyükbaş hayvan buldu. Olayla ilgili telef olan hayvanlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kireçlenerek açılan çukura gömüldü. İmha edilen hayvanları taş ocağına bırakan kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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