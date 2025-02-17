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Polis Şeyda Yılmaz'ı katleden caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 11:59 Güncelleme: 17.02.2025 12:30
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Polis Şeyda Yılmaz’ı katleden caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

Geçtiğimiz yıl Ümraniye'de Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden, suç makinası Yunus Emre Geçti'ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı. 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerinin üzerine yaylım ateşi açan sanık Geçti'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını da duyurdu.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık Yunus Emre Geçti için açılan davada verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, mahkeme sanığı, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı "görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs", annesini yaralama ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından ise toplamda 26 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

Yunus Emre Geçti açtığı yaylım ateşinde Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti / A HABER ARŞİVYunus Emre Geçti açtığı yaylım ateşinde Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti / A HABER ARŞİV

"YAYLIM ATEŞİ AÇTI"

Mahkeme cezanın gerekçesini açıkladı. Yunus Emre Geçti'nin polis merkezinde şüpheli olarak bulunduğu sırada kaçtığını, polis memurları Şeyda Yılmaz ile K.H.S. ve sanığın annesi Pınar Geçti'nin aramaya başladığı anlatıldı.

Gerekçeli kararda, sanığın yakalandığında polise direndiği ve kelepçe takılırken K.H.S. isimli polisin silahını aldığı anlatıldı.

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı / A HABER ARŞİVŞeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı / A HABER ARŞİV

"MERMİ BİTENE KADAR ATEŞ ETTİ"

Polisin silahı almaya çalıştığı belirtilen gerekçeli kararda yaşanan olayın vahameti, "Sanık elindeki tabancayla yaylım ateşi şeklinde polis memurlarına doğru ateş etmeye başladı. Tabancadaki mermiler bitinceye kadar yaylım ateşine devam etti" cümleleri ile anlatıldı.

Gerekçeli kararda, ʺmermi bitene kadar ateş ettiʺ vurgusu / A HABER ARŞİVGerekçeli kararda, ʺmermi bitene kadar ateş ettiʺ vurgusu / A HABER ARŞİV

"YAKALANMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ"

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın iki el ateş ederek sanığa karşılık verdiği anlatılan gerekçeli kararda, tabancasındaki mermileri biten sanığın olay yerinden kaçtığı, sonrasında yeniden yakalandığı aktarıldı.

Olay neticesinde polis memuru Yılmaz'ın şehit olduğu belirtilen gerekçeli kararda, "Yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçunu işledi" ifadeleri yer aldı.

ʺYunus Emre Geçti, yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçunu işlediʺ / A HABER ARŞİV ʺYunus Emre Geçti, yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçunu işlediʺ / A HABER ARŞİV

İNDİRİM YAPILMADI

Cezasında ise, 'görevi esnasında kamu görevlisi polis memurunun yaşam hakkının sona erdirilmiş olması, müteveffadan geriye kalan ailesinin onun yokluğunda yaşadığı ağır elem ve hayat zorlukları dikkate alınarak' şeklindeki ifadelerle indirim yapılmadığı aktarıldı.

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