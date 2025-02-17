17 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri FETÖ mensubu aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltında!

FETÖ mensubu aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltında!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 10:25 Güncelleme: 17.02.2025 10:25
ABONE OL
FETÖ mensubu aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltında!

İstanbul merkezli 10 ilde ortak düzenlenen FETÖ operasyonlarında terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) yönelik etüt hizmeti veren yurtlarla ilgili çalışma başlattı.

BASKINLARDA ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve aktif doktorluk yapan 17 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖye Kıskaç operasyonu!FETÖye Kıskaç operasyonu! FETÖ'YE 'KISKAÇ' OPERASYONU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ mensubu aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltında! FETÖ mensubu aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltında! FETÖ mensubu aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltında!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör