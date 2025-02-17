Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
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Başkan Erdoğan, Erkek Basketbol'da Türkiye Kupası zaferi yaşayan Fenerbahçe Beko için bir tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe basketbol camiasını canıgönülden tebrik ettiğini belirtti.
Fenerbahçe Beko takımı, Türkiye Kupası'nda 9'uncu kez şampiyonluk zaferini kutladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamda Fenerbahçe basketbol camiasını şampiyonlukları için tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe Basketbol camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.