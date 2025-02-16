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Yozgat’ta minareye çıkan tilki hayrete düşürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 17:35 Güncelleme: 16.02.2025 17:35
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Yozgat’ta minareye çıkan tilki hayrete düşürdü

Yozgat’ta minarenin şerefesinde dolaşan tilki görenleri hayrete düşürdü.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kemal Karaer Camii'nin hoparlörlerinde sorun çıktı. Sorunu gidermek üzere minareye çıkan elektrik ustası, bir sürprizle karşılaştı.

MİNAREYE ÇIKAN TİLKİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Hoparlörün çalışmamasına neden olan ve kablolarını kemiren tilki ile karşılaşan usta neye uğradığını şaşırdı. Tilki de korkuya kapılarak kendisini minarenin şerefesine attı. Şerefede dolaşan tilki, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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