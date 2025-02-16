Kayak severler Sivas’ta Yıldız Dağı’na akın etti

Sivas ve çevre illerden yüzlerce kişi hafta sonu tatilini geçirmek için Yıldız Dağı Kayak Tesisi ve Kış Sporları Merkezi'ne akın etti. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı tesislerde kış tatili için uzak illerden gelenlerde vardı.

Sporcular ve profesyonel kayakçılar kendilerine özel parkurlarda kayarken eğence amaçlı Yıldız Dağı'nı tercih eden amatör kayakçılar ise kızak pistinde gönüllerince eğlendi. Amatör kayakçıların pistinde 7'den 70'e her yaştan ve farklı bölgelerden misafirler vardı.

Rize'den kış tatilini geçirmek için Yıldız Dağı'na geldiklerini belirten Deliismailoğlu ailesi, Yıldız Dağı'ndan son derece memnun kaldıklarını belirterek kış mevsimini ve kayak severleri Yıldızdağı'na davet ettiler.

Çevre illerden gelip Yıldız Dağı'nı tercih eden kayak severler ise parkurların ve havanın kalak için elverişli olduğunu ifade ederek eğlendiklerini, Yıldız Dağı'nda olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.