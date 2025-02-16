16 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı

Karaman'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 17:18 Güncelleme: 16.02.2025 17:19
ABONE OL
Karaman’da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3’ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı

Karaman'da hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu, 3 sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

KARAMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, hastaneye hasta götüren Ali K. (71) idaresindeki 70 BH 112 plakalı ambulans ile Zübeyde Y. yönetimindeki 70 HD 431 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans yol ortasına devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada devrilen ambulansın sürücüsüyle sağlık görevlisi Hatun K. (44), Ümit Ç. (30) ile hasta Kemal G. (88) ve refakatçı Nazlı B. (54), yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen ambulanstaki yaralılar çevredeki vatandaşların da yardımıyla araç içerisinden çıkarılarak, olay yerine gelen diğer ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan ambulans ile otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör