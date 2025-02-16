16 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’de güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

Ataşehir’de güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 15:43 Güncelleme: 16.02.2025 15:44
ABONE OL
Ataşehir’de güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

Ataşehir’de park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen şahıs yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde 11 Şubat 2025 tarihinde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Motosikleti çaldığı belirlenen U.Ç. (20) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ç., 'Oto Hırsızlığı' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın etrafı kolaçan ettikten sonra park halindeki motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör