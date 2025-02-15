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Tekirdağ'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 16:52
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Tekirdağ’da yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosiklette bulunan iki genç yaralandı. Kaza anında ise motosikletten fırlayan yolcunun arabanın tavanına çarpıp yere düşmesi görenleri şoke etti.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Omurtak Caddesi'nden Bahçelievler'e dönüş yapan

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA KAMERADA

E.N. idaresindeki 34 TA 7904 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen U.G.'nin kullandığı 59 AJZ 741 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü U.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan T.G. yaralandı. Kaza anında ise motosikletten fırlayan yolcunun arabanın tavanına çarpıp yere düşmesi görenleri şoke etti.

İhbar üzerine olay yerine Acil Servis ekiplerinin yanı sıra yardım amaçlı UMKE ekipleri de intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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