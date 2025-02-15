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Tekirdağ'da işçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 18:50 Güncelleme: 15.02.2025 18:50
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Tekirdağ’da işçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir kimya fabrikası yakınlarında meydana geldi.

İşçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı | Fotoğraf: İHAİşçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı | Fotoğraf: İHA

İddiaya göre, Raif A. (63) idaresindeki 59 S 6215 plakalı Akın Raşel Tekstil Boyahanesi işçilerini taşıyan servis minibüsü, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle yoldan çıkarak takla attı.

İşçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı | Fotoğraf: İHAİşçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı | Fotoğraf: İHA

Kazada sürücü Raif A. ile araçtaki 24 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağladı.

İşçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı | Fotoğraf: İHAİşçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı | Fotoğraf: İHA

CAN PAZARI

Kaza mahallinde adeta can pazarı yaşanırken, yaralılardan 16'sı Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar ise ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Tekirdağ’da işçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı Tekirdağ’da işçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı Tekirdağ’da işçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı

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