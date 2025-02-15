Tekirdağ’da işçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı

İşçi servisi minibüsü takla attı: 25 yaralı | Fotoğraf: İHA

Kazada sürücü Raif A. ile araçtaki 24 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağladı.