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Şırnak'ta koyunlardan yayalara üst geçit mesajı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 11:49
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Şırnak’ta koyunlardan yayalara üst geçit mesajı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, alışılmadık bir olay yaşandı. Çevre yolu okullar bölgesinde bulunan üst geçit, bu kez insanlara değil, koyunlara hizmet etti. Bir sürü koyun, çobanlarının rehberliğinde, güvenli bir şekilde karşıya geçmek için üst geçidi kullandı.

Bu sıra dışı olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolun diğer tarafına geçmek isteyen koyunlar, hiç tereddüt etmeden yayalar için yapılan üst geçidi tercih etti. Koyun sürüsü, üst geçitten geçerek yolun karşısına geçti.

O sırada oradan geçen bazı sürücüler ve yayalar bu alışılmadık durumu cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Koyunların üst geçidi kullanması, hem renkli görüntüler oluşturdu hem de hayvanların zekası ve uyum yeteneği hakkında düşündürücü soruları beraberinde getirdi. Üst geçit kullanmayan yayalara da mesaj verilmiş oldu

CİZRE'DE KOYUNLARDAN YAYALARA ÜST GEÇİT MESAJI
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