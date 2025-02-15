MHP lideri Bahçeli'den Kahtalı Mıçe için başsağlığı mesajı
Türk halk müziği sanatçısı 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ve hayatını kaybeden ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayınladığı taziye mesajı ile yakınlarına başsağlığı diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ve hayatını kaybeden ses sanatçısı Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan Mustafa Aslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Bahçeli paylaşımında, "Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan'ın, namıdiğer Kâhtalı Mıçe'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum sanatçımız Kâhtalı Mıçe'ye Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah" ifadelerini kullandı.
KAHTALI MIÇE KİMDİR?
Asıl adı Mustafa Aslan olan Mustafa Kahtalı, 1953'te Adıyaman Kahta'da dünyaya geldi. Çocukluğunu pamuk tarlalarında çalışarak geçirdi. 17 Yaşından itibaren Adıyaman, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa'da türkü seslendirdi. Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde çalıştı. 1991 yılında İstanbul'a göç etti daha sonra Şanlıurfa'ya yerleşti.
İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı. Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini okudu, 30 albüm çıkardı.
Mustafa Kahtalı, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı. 7.7 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın akrabasını kaybeden ünlü sanatçı, "Bomba attılar sandım. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Yaşadığıma sevinemiyorum. Burası artık Adıyaman değil acıyaman" demişti. Mustafa Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu vardır.