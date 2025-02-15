Meke Gölü beyaza büründü

Volkanik kraterin suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olarak görülüyor.

Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Meke Gölü beyaza büründü