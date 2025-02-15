15 Şubat 2025, Cumartesi
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Meke Gölü beyaza büründü!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 10:58
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Meke Gölü beyaza büründü!

Konya'nın Karapınar ilçesinde, jeolojik miras niteliğindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölde, bir süredir etkili olan kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Meke Gölü beyaza büründüMeke Gölü beyaza büründü

Volkanik kraterin suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olarak görülüyor.

Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Meke Gölü beyaza büründüMeke Gölü beyaza büründü

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