Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon! Aile süsü vererek dükkan kurşunladılar
Esenyurt'taki zincir marketin 3 farklı şubesi haraç çetesinin hedefi oldu. Suç örgütüne çalışan şüpheliler marketlere giderek 'Sana ceza kestik' bahanesiyle ilk olarak 2 milyon TL, dükkanları kurşunladıktan sonra ise 5 milyon TL isteyerek haraca bağlamaya çalıştı. Polis ekipleri saldırıya ilişkin düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Esenyurt'taki bir zincir marketin 3 farklı şubesinde esnaflardan 2 milyon TL haraç isteyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt adına çalışan şüpheliler esnaflara giderek "Sana ceza kestik" bahanesiyle para istedi. Durumu razı gelmeyen esnaflar istenen parayı vermeyince dükkanları kurşunlandı. Olay sonrası tekrar dükkanlara giden suç örgütü üyeleri fidyeyi 5 milyon TL'ye çıkardığı ortaya çıktı. Ekipler yaşanan saldırıların ardından düzenledikleri operasyonla 11 kişiyi gözaltına alırken, suç örgütünün kadınları kullanarak aile süsü verdiği belirlendi.
"CEZAN 5 MİLYON TL OLDU" DİYEREK TEHDİT ETTİLER
Polis tarafından başlatılan soruşturmada son 1 ayda meydana gelen kurşunlanma olaylarında şüphelilerin mağdur esnafları arayarak 2 milyon TL'nin ardından fidye ücretini 5 milyon TL'ye çıkararak "Cezan 5 milyona katlandı" şeklinde tehdit ettikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Özel Hareket polislerinin katıldığı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre düzenlenen operasyonda 11 kişiden 9'u tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
KADINLARI KULLANARAK AİLE İMAJI VERDİLER
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından aralarında kadın üyelerin bulunduğu çetenin aile süsü vererek saldırıları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin mağdur esnaflara ait 3 farklı iş yerinin 7 kez, evine ise 2 kez giderek saldırıyı düzenlediği belirtildi. Yakalanan şüpheliler "gaspa teşebbüs, tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,mala zarar verme, iş yeri ve ikameti kurşunlama suçlarından" tutukluluklarına karar verildi.