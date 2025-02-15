Esenyurt'taki bir zincir marketin 3 farklı şubesinde esnaflardan 2 milyon TL haraç isteyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt adına çalışan şüpheliler esnaflara giderek "Sana ceza kestik" bahanesiyle para istedi. Durumu razı gelmeyen esnaflar istenen parayı vermeyince dükkanları kurşunlandı. Olay sonrası tekrar dükkanlara giden suç örgütü üyeleri fidyeyi 5 milyon TL'ye çıkardığı ortaya çıktı. Ekipler yaşanan saldırıların ardından düzenledikleri operasyonla 11 kişiyi gözaltına alırken, suç örgütünün kadınları kullanarak aile süsü verdiği belirlendi.

"CEZAN 5 MİLYON TL OLDU" DİYEREK TEHDİT ETTİLER

Polis tarafından başlatılan soruşturmada son 1 ayda meydana gelen kurşunlanma olaylarında şüphelilerin mağdur esnafları arayarak 2 milyon TL'nin ardından fidye ücretini 5 milyon TL'ye çıkararak "Cezan 5 milyona katlandı" şeklinde tehdit ettikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Özel Hareket polislerinin katıldığı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.