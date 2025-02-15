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Edirne'de yoğun sis etkili oldu! Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 10:48 Güncelleme: 15.02.2025 10:48
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Edirne’de yoğun sis etkili oldu! Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polisler, sürücüleri seyir halindeyken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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