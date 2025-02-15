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Batman'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 12:27 Güncelleme: 15.02.2025 12:28
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Batman’da ’dur’ ihtarına uymayan araçtan 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da kovalamaca sonucu yakalanan araçta 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulmak istenen bir araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Uzun süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

BATMAN'DA 8 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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