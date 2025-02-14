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Yolcular kavga etti pilot uçağı Erzurum'a indirdi!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 06:24
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Yolcular kavga etti pilot uçağı Erzurum’a indirdi!

Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağı, yolcular arasında yaşanan kavga üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı. Öte yandan kavgaya karışan yolcuları Erzurum Havalimanı'na bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.

Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta, yolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pilotun yetkisi doğrultusunda uçak saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.

İhbar üzerine havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan kavgaya karışan yolcuları Erzurum Havalimanı'na bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.

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