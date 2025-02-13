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Sobadan sızan gazdan zehirlenen ağabey öldü, kardeşi tedavi altında

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 16:38
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen ağabey öldü, kardeşi tedavi altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen ve engelli olduğu belirtilen engelli kardeşler karbonmonoksit gazına maruz kaldı. Yaşanan olayda kardeşlerden Ufuk Çevrimkaya (45) yaşamını yitirirken, Mustafa Çevrimkaya (26) tedavi altına alındı.

Aşağı Kalamış Mahallesi'nde medyana gelen olayda karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlenen ağabey Ufuk Çevrimkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Mustafa Çevrimkaya ise tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

Saliha Çevrimkaya (69) ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları Ufuk Çevrimkaya ile Mustafa Çevrimkaya, dün gece sobayı yakıp uyudu. İddiaya göre, gece yarısı Ufuk ile Mustafa Çevrimkaya, salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp ısınmak için kendi odalarına aldı.

Zihinsel engelli kardeşler sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi / DHAZihinsel engelli kardeşler sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi / DHA

Sabah uyanan anne Saliha Çevrimkaya, çocuklarının hareketsiz olduğunu görünce komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ufuk Çevrimkaya'nın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Baygın halde bulunan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrimkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ufuk Çevrimkaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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