Sobadan sızan gazdan zehirlenen ağabey öldü, kardeşi tedavi altında

Aşağı Kalamış Mahallesi'nde medyana gelen olayda karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlenen ağabey Ufuk Çevrimkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Mustafa Çevrimkaya ise tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

Saliha Çevrimkaya (69) ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları Ufuk Çevrimkaya ile Mustafa Çevrimkaya, dün gece sobayı yakıp uyudu. İddiaya göre, gece yarısı Ufuk ile Mustafa Çevrimkaya, salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp ısınmak için kendi odalarına aldı.