Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Adana'nın Karaisalı ilçesinde hafif ticari aracıyla ilerleyen sürücü İbrahim Kozan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kozan'ın aracı yoldan çıkmasıyla kaza yaptı. Olay yerine gelen ekipler tarafından Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İbrahim Kozan (61) idaresindeki hafif ticari araç, Karaisalı ilçesi Hacımusalı-Kelceler yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Kozan'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.