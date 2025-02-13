13 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 15:39
ABONE OL
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hafif ticari aracıyla ilerleyen sürücü İbrahim Kozan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kozan'ın aracı yoldan çıkmasıyla kaza yaptı. Olay yerine gelen ekipler tarafından Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Kozan (61) idaresindeki hafif ticari araç, Karaisalı ilçesi Hacımusalı-Kelceler yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Kozan'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör