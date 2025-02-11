Galatasaray Adası'nda yangın paniği! Mutfaktan alevler yükseldi
İstanbul Boğazı'nda bulunan Galatasaray Adası'ndaki tesisin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevler adadaki görevliler tarafından söndürülürken, ekipler incelemede bulundu.
İstanbul Boğazı'ndaki Galatasaray Adası'nda yer alan mutfakta çıkan yangın söndürüldü.
Boğazın Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası'nda bulunan mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yangın adadaki görevlilerce söndürülürken, Sahil Güvenlik botlarının yardımıyla adaya ulaştırılan itfaiye ekipleri de kontrol ve incelemede bulundu.