Galatasaray Adası’nda yangın paniği! Mutfaktan alevler yükseldi

İstanbul Boğazı'ndaki Galatasaray Adası'nda yer alan mutfakta çıkan yangın söndürüldü.



Boğazın Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası'nda bulunan mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.



Yangın adadaki görevlilerce söndürülürken, Sahil Güvenlik botlarının yardımıyla adaya ulaştırılan itfaiye ekipleri de kontrol ve incelemede bulundu.

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