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Başakşehir'de düğünde havaya ateş açan şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 15:22
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Başakşehir’de düğünde havaya ateş açan şahıs yakalandı

İstanbul Başakşehir'de düğün eğlencesinde havaya ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Altınşehir Koçak Sokak'ta meydana gelmişti.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞAHIS YAKALANDI

Düğün konvoyu için bir araya gelen gruptan bir kişi belinden çıkarttığı silahla havaya ateş açmıştı. Polisin yaptığı çalışmada şahsın Ö.Ç. (19) olduğu tespit edildi. Şüpheli dün olayda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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