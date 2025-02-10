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Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 16:15 Güncelleme: 10.02.2025 16:17
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Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan atılan E.Ç. (16), hakem Ersin Demiröz'ü bıçakla yaraladı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, E.Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda meydana geldi.

Kocaeli U-17 Ligi'nde 8 futbol takımının yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor karşılaştı. Karşılaşmada Çayırova Gümüşspor futbolcusu E.Ç., yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç, Çerkeşli Spor'un 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Hakem Ersin Demiröz (Fotoğrafta) | DHAHakem Ersin Demiröz (Fotoğrafta) | DHA

HAKEME BIÇAKLA SALDIRDI

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla kırmızı kart gören E.Ç., soyunma odalarının bulunduğu bölümde hakem Ersin Demiröz'e bıçakla saldırdı.

Hakem hafif yaralanırken, araya giren diğer futbolcular ve yöneticiler E.Ç.'yi tutarak uzaklaştırdı. Hakem Demiröz, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FUTBOLCU GÖZALTINA ALINDI

Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, futbolcu gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

LİGDEN ÇEKİLDİLER

Öte yandan Çayırova Gümüşspor'dan yapılan açıklamada, kulübün U-17 takımının ligden çekilme kararı aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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