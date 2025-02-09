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Türkiye'nin ilk Asya fili "İzmir" 14 yaşında

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 17:23
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Türkiye’nin ilk Asya fili İzmir 14 yaşında

Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil 'İzmir' 14 yaşına girdi. İzmir, bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan oluşan doğum günü pastasını ise iştahla yedi.

Türkiye'nin ilk Asya fili olarak dünyaya gelen "İzmir" için bugün doğum günü kutlaması yapıldı. Parka ziyarete gelenlerin de büyük bir coşkuyla kutladığı doğum günü sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay açıklamalarda bulundu. Okyay, "Coşkuluyuz. İzmir'imiz, Türkiye'de doğan ilk Asya fili. Türkiye'de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de doğan ilk fil ʺİzmirʺ 14 yaşına girdi - AATürkiye'de doğan ilk fil ʺİzmirʺ 14 yaşına girdi - AA

Veteriner hekim Gözde Budak Taşçı ise fil ailesinin ayak ve tırnak bakımlarının, bu özel günde yapıldığını vurgulayarak, "Haftanın iki günü ayak bakımlarını özenle yapıyoruz. Filler çoğu hastalığı ayaklarından alır. Bu yüzden ayak bakımına ayrı özen gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen ʺİzmirʺ için doğum günü kutlaması yapıldı / AAİzmir Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen ʺİzmirʺ için doğum günü kutlaması yapıldı / AA

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Türkiye’nin ilk Asya fili İzmir 14 yaşında Türkiye’nin ilk Asya fili İzmir 14 yaşında Türkiye’nin ilk Asya fili İzmir 14 yaşında
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