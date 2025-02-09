Türkiye'nin ilk Asya fili "İzmir" 14 yaşında

Türkiye'nin ilk Asya fili olarak dünyaya gelen "İzmir" için bugün doğum günü kutlaması yapıldı. Parka ziyarete gelenlerin de büyük bir coşkuyla kutladığı doğum günü sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay açıklamalarda bulundu. Okyay, "Coşkuluyuz. İzmir'imiz, Türkiye'de doğan ilk Asya fili. Türkiye'de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.