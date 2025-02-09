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Samsun'da yağma ve alıkoyma iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 18:53
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Samsun’da yağma ve alıkoyma iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da yağma ve bir kişiyi zorla alıkoyarak darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. (29) zorla alıkonulup darbedildiğini belirterek polise şikayette bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili E.M. (49) ve Y D. (48) adlı şahısları gözaltına aldı.

Dmniyetteki sorgalfur tamamlanan 2 şüpheli, "yağma, kasten yaralama ve alıkoyma" iddiasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Samsun’da yağma ve alıkoyma iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Samsun’da yağma ve alıkoyma iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Samsun’da yağma ve alıkoyma iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

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