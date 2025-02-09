Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Düziçi'nin Çamiçi Mahallesi Çimenler Yaylası'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangına Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 2 arazöz, 1 pikap ve 13 personelin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.