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Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 18:22 Güncelleme: 09.02.2025 18:22
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Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Düziçi'nin Çamiçi Mahallesi Çimenler Yaylası'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Yangına Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 2 arazöz, 1 pikap ve 13 personelin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.

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