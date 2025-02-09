Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımla ilerleyen, doğal ve tabii güzelliğiyle nadir kayak merkezlerinden birisi olan Ergan Kayak Merkezi, kayak severlerle dolup taşıyor. Erzincan'ın yanı sıra civar illerden de çok sayıda vatandaşın akın ettiği Ergan Kayak Merkezinde renkli görüntüler oluştu.

Ergan'da kayakçılar kayak keyfi yaşıyor. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 143 santimetreyle Erzurum Palandöken'de, 116 santimetreyle Bitlis Nemrut Kayak Merkezi'nde, 112 santimetreyle Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, 108 santimetreyle Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde, 105 santimetreyle Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, 101 santimetreyle Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 100 santimetreyle Ordu Çambaşı Kayak Merkezi'nde, 94 santimetreyle Bursa Uludağ Kayak Merkezi'nde, 89 santimetreyle Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ölçüldü.