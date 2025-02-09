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Başkentte korkutan çatı yangını: 3 kişi dumandan zehirlendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 17:11 Güncelleme: 09.02.2025 17:12
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Başkentte korkutan çatı yangını: 3 kişi dumandan zehirlendi

Başkentte iki katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde meydana geldi.

BAŞKENTTE KORKUTAN ÇATI YANGINI

2 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından katlara yayılmadan söndürülürken, dumandan zehirlenen 3 apartman sakini ise hastaneye sevk edildi.

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