Kocaeli'de sokağa bırakılmış 25 günlük erkek bebek bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa bırakılmış halde 25 günlük bebek bulundu. Çevreden geçen bir vatandaşın gördüğü erkek bebek, 112 ekiplerine ihbar edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'tan saat 10.30 sıralarında geçen bir vatandaş, terk edilmiş bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BEBEĞİN AİLESİ ARANIYOR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği teslim alarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Henüz 25 günlük olduğu öğrenilen bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu belirtildi.
Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.