Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde eğitime ara... İstanbul'da okul var mı?
Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kentte yoğun kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde valilikler tarafından okulların tatil edildiği açıklandı. Peş peşe gelen duyuruların ardından öğrenciler ve veliler, 6 Şubat’ta hangi illerde eğitime ara verildiğini merak ediyor. İşte kar tatili ilan edilen şehirler ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son dakika uyarılarıyla birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu milyonlarca öğrenci ve veli için merak konusu haline geldi.
MGM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ili etkisi altına aldı.
Valilikler gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği illerde okulların tatil ediliğini duyurdu.İşte 6 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil ediliği iller...
VALİLİKLER PEŞ PEŞE DUYURDU
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurdu.
Sakarya'da Kar Engeli: Eğitime 1 Gün Ara Verildi
Sakarya'da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimde zorunlu ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, hava tahminlerine göre kar yağışının devam edeceği ve buzlanma riskinin arttığı belirtildi.
Bu doğrultuda, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin yanı sıra anaokulu ve kreşe giden çocuğu olan kadın çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Ayrıca, Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinde taşımalı eğitime de iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de kar nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların bugün tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU
Ordu'nun 5 ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime bugün için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.
Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, bugün il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği, olumsuz hava koşullarından dolayı muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki görevli engelli, hamile, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.
Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.
SİVAS
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.
Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
HAKKARİ
Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi.
Bu hususların göz önünde tutulduğu bildirilen açıklamada, "Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi ana okullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAYSERİ
Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, bugün il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."
SİNOP
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bugün da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.
Kar ile buzlanmaya karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."
BOLU
Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) bugün eğitime ara verildiğini belirtti.
Aydın, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
ELAZIĞ
Elazığ'da şehir merkezinin ardından ilçelerde de eğitime bir gün ara verildi.
Elazığ Valiliği'nde yapılan açıklamada, "6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.
YOZGAT
Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerimizde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 6 Şubat'ta eğitime ara verilmiştir" denildi.
RAHATSIZLIĞI BULUNAN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN
Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen, okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerde, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."
Ayrıca açıklamada, eğitim- öğretime ara verilmeyen ilçelerde yağış durumuna göre ayrı karar alınacağı belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkmak durumunda olanların ise gerekli tedbirleri alması konusunda uyarıldı
Trabzon'da Beş İlçede Okullar Tatil Edildi
Trabzon'un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi. Yetkililer, yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek için bu kararın alındığını duyurdu.
Tunceli Pülümür'de Taşımalı Eğitime Ara
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Kaymakamlık, kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgularken, meteorolojik veriler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğini açıkladı.
Konya'da Dört İlçede Eğitim Durdu
Konya'nın Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verilirken, Ereğli'de ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir günlük tatil kararı alındı. Halkapınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Erzincan Genelinde Eğitime Kar Molası
Erzincan'da yoğun kar yağışı ve buna bağlı ulaşım problemleri nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilik, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu.
Aksaray'ın Üç İlçesinde Okullar Tatil Edildi
Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Yetkililer, yolların kapanma riski ve buzlanma tehlikesine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Zonguldak'ta Kar Yağışı Eğitimi Aksattı
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan memurlar ile anaokulu ve kreşe giden çocukları olan kadın çalışanlar da idari izinli sayıldı.
Giresun'da Üç İlçede Okullar Kapandı
Giresun'un Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Ayrıca, merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de izinli sayıldı.
Kocaeli'de Eğitime 1 Günlük Ara
Kocaeli'de kar yağışının etkisini artırması nedeniyle kent genelinde tüm okullar tatil edildi. Valilik, buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edebileceğini belirterek, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Bolu'da Eğitime 1 Gün Ara
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarının da karardan etkilendiğini belirten Aydın, hamile, engelli, kronik hastalığı olan kamu çalışanlarının yanı sıra çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
Düzce'de Kar Tatili
Düzce Valisi Selçuk Aslan, meteorolojik tahminlere göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, buzlanma riskine dikkat çekti. Vali Aslan, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kararın, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarını da kapsadığı bildirildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli ile çocuğu kreş veya anaokuluna giden annelerin de izinli sayılacağı duyuruldu.
Balıkesir Dursunbey'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, Kavacık, Durabeyler, Delice ve Mıcırlar ilkokullarında da eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.
Erzincan Refahiye'de Yoğun Kar Etkili
Refahiye Kaymakamlığı, ilçe genelinde gün boyu süren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Niğde'de Buzlanma Riski Nedeniyle Eğitim Durdu
Niğde Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve düşen sıcaklıkların buzlanma riskini artırdığına dikkat çekerek, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelin de izinli olacağı belirtildi.
Yalova'da Taşımalı Eğitime Ara
Yalova Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat Perşembe günü kent genelinde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Köy okulları, özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezleri de karardan etkilendi. Diğer öğrencilerin ise eğitime devam edeceği açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Ordu'nun Bazı İlçelerinde Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Ordu'da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkilerken don ve buzlanma riskini de artırdı. Valilik, alınan tedbirler kapsamında bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Buna göre, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime ara verildi. Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okulların tatil edildiği belirtildi.
Ayrıca, tamamen ya da kısmen eğitime ara verilen bölgelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı. Yetkililer, vatandaşları olası buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğasında asalet var: Hiç kimseyle ilgilenmeyen 3 burç
- Hurda yasası hangi araçları kapsıyor? İşte marka ve modeller
- Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?
- En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?
- Şişme mont nasıl yıkanır? Doğru yıkama yöntemleri ile uzun ömürlü kullanmanın sırrı
- 5 Şubat doğumlulara özel astrolojik rehber! Yeni yılınız neler getirecek?
- Geleneksel aşkın peşinde olan burçlar: Onlar eski tarzda aşka inanıyor
- Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi Başvuru 2025 | Şartları neler, ne kadar ödenecek?
- Diploma yok, iş var! Geleceğin en kazandıran meslekleri
- Giresun'da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun'da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?
- Simpsonlar yine mi bildi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...
- Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti