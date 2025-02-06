Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde eğitime ara... İstanbul’da okul var mı?

SİNOP

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bugün da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Kar ile buzlanmaya karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

BOLU

Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) bugün eğitime ara verildiğini belirtti.

Aydın, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

(Foto: AA)

ELAZIĞ

Elazığ'da şehir merkezinin ardından ilçelerde de eğitime bir gün ara verildi.

Elazığ Valiliği'nde yapılan açıklamada, "6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.



YOZGAT

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerimizde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 6 Şubat'ta eğitime ara verilmiştir" denildi.

RAHATSIZLIĞI BULUNAN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen, okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerde, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Ayrıca açıklamada, eğitim- öğretime ara verilmeyen ilçelerde yağış durumuna göre ayrı karar alınacağı belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkmak durumunda olanların ise gerekli tedbirleri alması konusunda uyarıldı