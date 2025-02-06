İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti!

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti. Nadir'in bir süredir yoğun bakımda yattığı öğrenildi.

RAHATSIZLIĞI NEYDİ?

Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalan Nadir yaşam mücadelesini kaybetti.

2016'DA TÜRKİYE'YE İADE EDİLMİŞTİ

Sahibi olduğu olduğu Polly Peck şirketinden zimmetine para geçirmekten 2011 yılında suçlu bulunan ve İngiliz Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 74 yaşındaki Kıbrıs asıllı Türk iş adamı Asil Nadir'in cezasının geri kalanını Türkiye'de çekme talebi İngiliz makamlarınca onaylanmış Londra'dan İstanbul'a getirilmiş ve Silivri Cezaevine götürülmüştü.