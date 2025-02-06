06 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Bitlis'te 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 15:08 Güncelleme: 06.02.2025 15:12
ABONE OL
Bitlis’te 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kamyon ve çöp aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis genelinde etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde Tatvan – Bitlis kara yolunun Rahva mevkiinde R.S.(38) isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 21** 318 plakalı kamyon ile C.B. (40) isimli şahsın idaresindeki 13 AAF 770 plakalı Tatvan Belediyesine ait çöp taşıma aracı çarpıştı. Kazada 21**318 plakalı araç şoförü C.B. ile 13 AAF 770 plakalı araç şoförü ve araçta bulanan Y.A. isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastane sevk edilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

TATVAN'DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör