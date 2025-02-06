Antalya’da orman yangını! Ekipler seferber oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Sarısu Mahallesi Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kentte etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.



Belediyenin 4 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 23 itfaiye personeli söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede etkisini sürdüren fırtına, çalışmaları güçleştiriyor.



Polis ile zabıta ekipleri de yangın bölgesinde gerekli yol ve çevre emniyeti önlemlerini aldı.