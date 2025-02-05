Mersin’de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçeli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, 01 AUD 572 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 33 LE 347 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen marka araç su kanalına yuvarlanırken, kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada, yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Kazada 01 AUD 572 plakalı araçta bulunan Gökhan Güvercin hayatını kaybederken, her iki araçta yaralanan Lütfi K., Berzan T. ve Cebrail G. bölgedeki hastanelere sevk edildi.



Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 33 LE 347 otomobilin seyir halindeyken tali yoldan çıkan 01 AUD 572 çıkan araçla çarpıştığı anlar ile Volkswagen otomobilin su kanalına yuvarlandığı anlar yer aldı. Kaza sonrası yaşanan panik de kameralara yansıdı.