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Yoğun trafiği hiçe saydılar yolu kesip böyle eğlendiler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 10:06
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Yoğun trafiği hiçe saydılar yolu kesip böyle eğlendiler

Bursa'da 'Asker eğlencesi' sonrası konvoy yapan gençler yolu keserek araçlarından indi. Trafiği umursamadan halay çeken gençler, korna ikazlarının artmasıyla yolu açtı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

YOĞUN TRAFİĞİ HİÇE SAYDILAR YOLU KESİP EĞLENDİLER

Kimlikleri tespit edilemeyen 5 otomobil sürücüsü, yolu kesti. Şarkılar açarak halay çekmeye başlayan gençler adeta yolu kilitledi. Bir süre sonra 100 araçlık trafik oluşunca, diğer sürücüler yolu kesen gençlere korna ile ikazda bulundu. Korna ikazlarına dayanamayan gençler yolu açarak bölgeden uzaklaştı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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