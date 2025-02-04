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Karla kaplanmış doğal bir cennet: Süphan Dağı ve Aygır Gölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 09:19 Güncelleme: 04.02.2025 09:21
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Karla kaplanmış doğal bir cennet: Süphan Dağı ve Aygır Gölü

Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırları içinde bulunan Süphan Dağı ve Aygır Gölü, bu yılın kış mevsiminde karla adeta birer masal diyarına dönüşmüş durumda.

Yangın 02.30 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin kazan dairesinde başlayan yangın hemen yanındaki boş kümese de sıçradı. Hızla büyüyen yangın sonucu bütün sokağa duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana ve çevre evlere sıçrama riskine karşı çevredeki evler tedbiren tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ve diğer binalara sıçramadan 1 saatlik uğraş sonucunda kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda şans eseri dumandan etkilenen de olmadı. Yangın ve yoğun duman dron ile görüntülendi.

KARLA KAPLANMIŞ DOĞAL BİR CENNET

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye olay yerinden ayrılırken kazan dairesinin ve kümesin olduğu bina kullanılamaz hale geldi. Yetkiler olayla ilgili inceleme başlattı.

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