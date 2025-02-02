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Yalova'da minibüse çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 21:52
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Yalova’da minibüse çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Yalova'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil önce yolcu minibüsüne, ardından kaldırıma çarparak takla attı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda kent merkezi istikametine giden 34 KIZ 583 plakalı otomobil, 77 M plakalı yolcu minibüsüne ve yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı.

Takla atan otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü 2.51 promil alkollü çıktı.

Kazada otomobil ve minibüste hasar meydana gelirken, takla atan araçtan dışarı fırlayan alkol kutuları dikkat çekti.

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Yalova’da minibüse çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Yalova’da minibüse çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Yalova’da minibüse çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

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