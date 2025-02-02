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Rize'de 4 katlı apartmanın zemin katında yangın söndürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 12:30 Güncelleme: 02.02.2025 12:30
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Rize’de 4 katlı apartmanın zemin katında yangın söndürüldü

Rize'de 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, sabah 9.00 sıralarında merkeze bağlı Tophane mahallesinde bulunan Yunus Emre caddesindeki dört katlı Can Kardeşler isimli apartmanın giriş katında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıktı.

RİZE'DE 4 KATLI APARTMANIN ZEMİN KATINDA YANGIN ÇIKTI

Kısa sürede camdan dışarıya kadar çıkan alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gönderildi. Bina tedbir amaçlı tamamen boşaltılarak, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin de yardımıyla güvenlik şeridinin dışına çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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