Rize’de 4 katlı apartmanın zemin katında yangın söndürüldü

Yangın, sabah 9.00 sıralarında merkeze bağlı Tophane mahallesinde bulunan Yunus Emre caddesindeki dört katlı Can Kardeşler isimli apartmanın giriş katında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıktı.

Kısa sürede camdan dışarıya kadar çıkan alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gönderildi. Bina tedbir amaçlı tamamen boşaltılarak, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin de yardımıyla güvenlik şeridinin dışına çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.