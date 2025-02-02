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Pendik'te kan donduran olayda flaş gelişme! Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 18:11 Güncelleme: 02.02.2025 18:26
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Pendik’te kan donduran olayda flaş gelişme! Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti

İstanbul Pendik'te ailesinden hamileliğini saklayan kadın tek başına doğum yaptı ve sonrasında minik bebeği camdan aşağı attı. Korkunç olayda soruşturma sürerken tutuklanan annenin ifadesi ortaya çıktı. Hamileliğini sonradan öğrendiğini belirten cani kadın odasında tek başına doğum yaptığını ve bebek ağlayınca cama götürdüğü esnada düşürdüğünü söyledi.

Pendik'te ailesinden hamileliğini saklayan kadın tek başına doğum yapan ardından da minik bebeği camdan aşağı atan cani anneni ifadesi ortaya çıktı.

1 Mart 2024'te bir vatandaş sabah saatlerinde bahçesinde bebek ağlama sesi duymuş ve bebek olduğunu fark edince durumu hemen ekiplere bildirmişti. Zavallı bebek kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, annenin bebeği tek başına doğurup camdan aşağı attığı belirlenmişti. Kan donduran olayda cani anne tutuklanırken flaş detaylar da ortaya çıktı.

CANİ ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık tarafından yürütülen soruşturmayı tamamlanması ile talihsiz bebeğin bahçede yaralı halde bulunduğu, sevk edildiği hastanede tedavi altına alındığı anlatıldı. İddianamede adeta ölüme terk edilen bebeğin annesi Ayşe Y.'nin ifadesi de yer aldı.

Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti | Fotoğraf-İHA ArşivDoğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti | Fotoğraf-İHA Arşiv

Anne ifadesinde erkek arkadaşı ile birçok kez cinsel ilişki yaşadıklarını Temmuz ayından beri regl olmadığını söyledi. 19 Ekim 2023 tarihinde hastaneye regl olmadığı şikayetiyle başvurması sonrasında hastane görevlilerinin gebe olduğu ihtimalinin fazla olduğunu söylemesi nedeniyle öğrendiğini söyledi.

DOĞUM YAPTIĞINI SİGARA İÇERKEN FARK ETTİ

Anne, alkollü olması nedeniyle kan vermeyerek hastaneden ayrıldığını, belirterek 29 Şubat 2024 tarihinde karnının ağrıdığını, sonrasında kan geldiğini, bu nedenle regl olduğunu düşündüğünü söyledi. Sonrasında dizlerinin ağrımaya başladığını dile getiren şüpheli anne Ayşe Y., annesiyle birlikte Tuzla Devlet Hastanesine gittiklerini, acil polikliniğinde regl olması nedeniyle dizlerinin ağrıdığını söylemesi üzerine kendisine iğne yaptıklarını, aynı tarihte taburcu olduğunu, olay gecesi evlerine geri döndüklerini, duş almak amacıyla kalktığında dolaptan kıyafetlerini ayarladığını ve camın önünde bulunan sandalyeye oturarak sigara içtiğini, ancak sandalyeden kalktığı anda dizlerinin titrediğini ve su gelmeye başladığını, çamaşırını ve pijamasını çıkardığını, kıyafetlerini almak amacıyla yere eğildiği esnada aşağı baktığında kan geldiğini, sonra doğumun başladığını ve doğum yaptığını fark ettiğini söyledi.

BEBEĞİN SESİNDEN KORKTUĞU ESNADA ELİNDEN DÜŞÜRMÜŞ

Ardından doğumun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren şüpheli anne, çocuğun ağlamadığını, ne yaşadığını tam olarak anlayamadığını ve korkudan bağını çektiğini ve bu şekilde çocuğun kendisinden ayrıldığını, akabinde üzerini giydiğini, bebeği kucağına aldığını, bebeğin ağlamadığını ve nefes almadığını, hava almak ve ağlarsa ailesinin duymaması amacıyla camın önüne yaklaştığını, ellerinin titrediğini ve çocuğu tutamadığını, bebeğin camdan aşağı düştüğünü, kullanmış olduğu telefonla 112 ihbar hattını aradığını, daha sonra lavaboya girerek kendisini temizlediğini beyan etti.

Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti | Fotoğraf-İHA ArşivDoğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti | Fotoğraf-İHA Arşiv

"BAHÇEDE KANLI BEBEK GÖRDÜK"

İddianamede suçun işlendiği tarihte ikamette bulunan bilgi sahibi olarak beyanları alınan Melike T., Habibe D. ve Bayram Çakır'ın beyanlarında olay tarihinde aşağıda bebek ağlama sesi duyduklarını ve vücudu kanlı bebek gördüklerini, bebeği oraya kimin bıraktığını veya attığını görmediklerini söyledikleri kaydedildi.

İŞTE İSTENEN HAPİS

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda ise mağdur bebeğin yaralanmasının BTM ile giderilemeyecek ölçüde olduğu, yaşamını tehlikeye soktuğunun anlaşıldığı vurgulandı. Savcılık, tüm deliller ışığında şüphelinin ikametinde doğum yaptığını, akabinde mağdur bebeğin kordonunu keserek kucağına aldığını ve apartmanın ikinci katında bulunan evinin camından aşağıya attığını açıkladı. Alt soyu olan kızını kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirlenen şüpheli Ayşe Y. hakkında "Altsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Pendik’te kan donduran olayda flaş gelişme! Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti Pendik’te kan donduran olayda flaş gelişme! Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti Pendik’te kan donduran olayda flaş gelişme! Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti
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