Pendik’te kan donduran olayda flaş gelişme! Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti

Doğumdan sonra bebeğini camdan atmıştı: Cani annenin ifadesi pes dedirtti | Fotoğraf-İHA Arşiv

Anne ifadesinde erkek arkadaşı ile birçok kez cinsel ilişki yaşadıklarını Temmuz ayından beri regl olmadığını söyledi. 19 Ekim 2023 tarihinde hastaneye regl olmadığı şikayetiyle başvurması sonrasında hastane görevlilerinin gebe olduğu ihtimalinin fazla olduğunu söylemesi nedeniyle öğrendiğini söyledi.

DOĞUM YAPTIĞINI SİGARA İÇERKEN FARK ETTİ

Anne, alkollü olması nedeniyle kan vermeyerek hastaneden ayrıldığını, belirterek 29 Şubat 2024 tarihinde karnının ağrıdığını, sonrasında kan geldiğini, bu nedenle regl olduğunu düşündüğünü söyledi. Sonrasında dizlerinin ağrımaya başladığını dile getiren şüpheli anne Ayşe Y., annesiyle birlikte Tuzla Devlet Hastanesine gittiklerini, acil polikliniğinde regl olması nedeniyle dizlerinin ağrıdığını söylemesi üzerine kendisine iğne yaptıklarını, aynı tarihte taburcu olduğunu, olay gecesi evlerine geri döndüklerini, duş almak amacıyla kalktığında dolaptan kıyafetlerini ayarladığını ve camın önünde bulunan sandalyeye oturarak sigara içtiğini, ancak sandalyeden kalktığı anda dizlerinin titrediğini ve su gelmeye başladığını, çamaşırını ve pijamasını çıkardığını, kıyafetlerini almak amacıyla yere eğildiği esnada aşağı baktığında kan geldiğini, sonra doğumun başladığını ve doğum yaptığını fark ettiğini söyledi.

BEBEĞİN SESİNDEN KORKTUĞU ESNADA ELİNDEN DÜŞÜRMÜŞ

Ardından doğumun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren şüpheli anne, çocuğun ağlamadığını, ne yaşadığını tam olarak anlayamadığını ve korkudan bağını çektiğini ve bu şekilde çocuğun kendisinden ayrıldığını, akabinde üzerini giydiğini, bebeği kucağına aldığını, bebeğin ağlamadığını ve nefes almadığını, hava almak ve ağlarsa ailesinin duymaması amacıyla camın önüne yaklaştığını, ellerinin titrediğini ve çocuğu tutamadığını, bebeğin camdan aşağı düştüğünü, kullanmış olduğu telefonla 112 ihbar hattını aradığını, daha sonra lavaboya girerek kendisini temizlediğini beyan etti.