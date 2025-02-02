Erkekleri ağlarına düşüren çeteden 4 milyonluk vurgun!
Ankara'da kadınları yem olarak kullanan dolandırıcılık çetesi, sosyal medyadan buldukları vatandaşların kadınlarla tanışmasını sağladı ve banka hesaplarını boşalttı. Kadınlar 'marketten bir şey al' diyerek mağdurların araçtan inmesini sağladı ve telefon şifrelerini öğrendi. Çok sayıda erkek vatandaşı dolandıran çete 4 milyon TL'lik vurgun yaparken, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Ankara'nın farklı semtlerinde kadınları yem olarak kullanan dolandırıcılık çetesi, sosyal medyadan buldukları erkekleri kadınlarla buluşturarak milyonluk vurgun yaptı. Kadınlar mağdurların araçlarına binerek bir süre sonra "Marketten bir şeyler al ya da müzik dinleyelim" gibi bahanelerle tuzağına düşürdükleri kişilerin telefonlarını ve şifrelerini ele geçirdi. Mağdurların banka hesapları boşaltılırken toplamda 4 milyon TL'lik vurgun yapıldı. Suç şebekesinin izini süren polis ekipleri başlattıkları operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı.
BANKA HESAPLARI BOŞALTILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden erkekleri dolandıran suç örgütünün izini sürerek operasyon düzenledi. Çetenin tuzağa düşürdükleri mağdurların cep telefonlarını çaldıkları ve banka hesaplarını boşalttıkları tespit edildi.
Tanıştıkları erkeklerle buluşan kadınlar, mağdurların araçlarına binerek bir süre sonra mağdurları marketten bir şeyler almaya yönlendirdi. Araç sahibi otomobilin içerisine geldikten sonra ise müzik dinleme bahanesiyle mağdurların cep telefonları ve şifreleri alınıyordu. Mağdur araçtan indiği anda telefonu çalan kadınlar, kendilerini bekleyen başka bir araca binerek olay yerinden hızla kaçıp vurgunu gerçekleştiriyordu.
4 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK
Suç şebekesi, ele geçirdikleri cep telefonlarının internet bankacılığına giriş yaparak mağdurların hesaplarında bulunan paraları boşaltıp kredi çekti. Ardından ele geçirilen paralar üçüncü şahıslara transfer edilerek toplamda 4 milyon TL'lik dev vurgun yapıldı.
"HESAPÇILAR" ÜZERİNDEN PARALARI AKLADILAR
Sabah'ta yer alan habere göre polis ekipleri dolandırıcılık çetesinin izini sürerek planın merkezinde 3 beyin takımının olduğunu belirledi. Çetenin kadınlarla mağdurları buluşturması ve çalınan telefonları ele geçirerek hesapları boşalttığı kesinleşti. Şebeke, çaldıkları paraları "hesapçılar" olarak bilinen aracılar üzerinden aklıyor, bu kişilere ve kadınlara komisyon ödeniyordu.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin elde ettiği delillerin yanı sıra güvenlik kameralarına yansıyan kaçış anları ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli kadınların hızla bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Suç şebekesinin plaka sahteciliği yaptığı, araç plakalarını sürekli değiştirdiği belirlenirken düzenlenen operasyonda iki erkek ve iki kadın olmak üzere 4 şüpheli "bilişim yoluyla hırsızlık" suçundan tutuklandı. Örgütün para akışını sağlayan 6 hesapçı da kıskıvrak yakalandı.
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