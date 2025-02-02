Erkekleri ağlarına düşüren çeteden 4 milyonluk vurgun!

Ankara'nın farklı semtlerinde kadınları yem olarak kullanan dolandırıcılık çetesi, sosyal medyadan buldukları erkekleri kadınlarla buluşturarak milyonluk vurgun yaptı. Kadınlar mağdurların araçlarına binerek bir süre sonra "Marketten bir şeyler al ya da müzik dinleyelim" gibi bahanelerle tuzağına düşürdükleri kişilerin telefonlarını ve şifrelerini ele geçirdi. Mağdurların banka hesapları boşaltılırken toplamda 4 milyon TL'lik vurgun yapıldı. Suç şebekesinin izini süren polis ekipleri başlattıkları operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı.