02 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar: Anne ve baba gözaltında

Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar: Anne ve baba gözaltında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 12:02 Güncelleme: 02.02.2025 12:02
ABONE OL
Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar: Anne ve baba gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı. Şiddet anları ise anbean kameralara yansıdı.

Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

ENGELLİ EVLATLARINA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darbedildiği anlar yer aldı. Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'nin gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nin ise koruma altına alındığı bildirildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör