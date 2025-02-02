Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar: Anne ve baba gözaltında

Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darbedildiği anlar yer aldı. Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'nin gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nin ise koruma altına alındığı bildirildi.