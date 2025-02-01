01 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Kulu'da binasını yeniden yapılan okulda ders zamanı

Kulu'da binasını yeniden yapılan okulda ders zamanı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 15:43
ABONE OL
Kulu’da binasını yeniden yapılan okulda ders zamanı

Konya'nın Kulu ilçesinde, 60. Yıl Ortaokulunun yeniden yapılan binası, pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyıl dönemi ile açılıyor.

Kulu'da 60. Yıl Ortaokulu'nun binasının elverişsiz olması dolayısıyla yıkılmasının ardından geçtiğimiz yıl mart ayında aynı yerde yeni okulun temeli atılarak inşaata başlandı. 60. Yıl Ortaokulu'nun yeni binasının yapımı 11 ayda tamamlandı. 24 sınıflı okulda kütüphane, spor salonu, fen laboratuvarı, konferans salonu ve bilgisayar laboratuvarı da yer alıyor. Okulun yeni binasında ilk ders zili 3 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim yılının 2. Yarıyılının başlamasıyla çalacak.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ile açılış için son hazırlıkların yapıldığı okulu gezerek incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Kaymakam Canpolat, eğitim öğretim yılının 2. dönem ilk ders zili çaldığında öğrencilerin yeni okullarında ders başı yapacaklarını belirtti.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör