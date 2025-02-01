Kulu’da binasını yeniden yapılan okulda ders zamanı

Kulu'da 60. Yıl Ortaokulu'nun binasının elverişsiz olması dolayısıyla yıkılmasının ardından geçtiğimiz yıl mart ayında aynı yerde yeni okulun temeli atılarak inşaata başlandı. 60. Yıl Ortaokulu'nun yeni binasının yapımı 11 ayda tamamlandı. 24 sınıflı okulda kütüphane, spor salonu, fen laboratuvarı, konferans salonu ve bilgisayar laboratuvarı da yer alıyor. Okulun yeni binasında ilk ders zili 3 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim yılının 2. Yarıyılının başlamasıyla çalacak.Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ile açılış için son hazırlıkların yapıldığı okulu gezerek incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Kaymakam Canpolat, eğitim öğretim yılının 2. dönem ilk ders zili çaldığında öğrencilerin yeni okullarında ders başı yapacaklarını belirtti.