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Köyde gezdiği sırada 2 kurtla karşılaştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 14:23
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Köyde gezdiği sırada 2 kurtla karşılaştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde kırsal alanda gezen Caner Yemen isimli vatandaş, karşılaştığı 2 kurdu cep telefonunu kayıt altına aldı.

Esendere Beldesi'ne bağlı Altınbaşak köyünde yaşayan Caner Yemen isimli vatandaş, köyün kırsal kesimlerinde gezdiği sırada iki kurtla karşılaştı. Kurtların kendini gördüğü gibi kaçmasıyla Yemen o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Kışın başlamasıyla yaban hayatının işleye doğru geldiğini belirten Caner Yemen, "Güneşli bir havaydı geziyordum. Kırsal kesime doğru gittiğimde iki kurdun oturduğunu gördüm. Biraz daha ilerlediğimde kurtlar hemen kaçmaya başladı bende o anları kayıt altına aldım" dedi.

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Köyde gezdiği sırada 2 kurtla karşılaştı Köyde gezdiği sırada 2 kurtla karşılaştı Köyde gezdiği sırada 2 kurtla karşılaştı
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