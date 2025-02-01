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Iğdır'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 15:38
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Iğdır’da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Iğdır'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Can Aras yönetimindeki 76 AAJ 259 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada kaza sürücü Aras ile araçta bulunan Nida Aras yaralandı.

Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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