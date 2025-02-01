01 Şubat 2025, Cumartesi
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Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 11:09
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Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü

Edirne'de sis yaşamı olumsuz etkiledi. Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleri başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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