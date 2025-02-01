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Devrilen motorlu bisikletteki 2 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 10:54
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Devrilen motorlu bisikletteki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motorlu bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde Adliye istikametinden Sarı Köprü yönüne seyir halinde olan Hatice Taşcı yönetimindeki 07 BZU 131 plakalı motorlu bisikletin, Yapay Şelale Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrilmesiyle meydana geldi.

Kazanın ardından motorlu bisiklet sürücüsü Hatice Taşcı ve yolcu Seher Sagmal, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Devrilen motorlu bisikletteki 2 kişi yaralandı Devrilen motorlu bisikletteki 2 kişi yaralandı Devrilen motorlu bisikletteki 2 kişi yaralandı
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