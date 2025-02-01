Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı

Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alana yayıldı. Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahilinde de gözlendi. Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor. Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj nedeniyle "Marmara Deniz Eylem Planı" hayata geçirilmiş, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti.

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